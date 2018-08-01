МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Средняя за январь-июль цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69,43 доллара за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В январе-июле 2017 года средняя цена на Urals составляла 49,94 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2018 года сложилась в размере 72,87 доллара за баррель, что в 1,52 раза выше, чем в июле 2017 года (47,85 доллара за баррель).