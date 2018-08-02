МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" и Grupa Lotos SA договорились о поставках нефти в Польшу до конца 2020 года объемом от 6,4 до 12,6 миллиона тонн, говорится в сообщении российской компании.

"Роснефть" и Grupa Lotos подписали в конце 2013 года контракт на поставку в Польшу до 2,4 миллиона тонн нефти ежегодно в течение 2014-2015 годов. В январе 2016 года стороны договорились о продлении договора до конца 2017 года с увеличением ежегодного объема до 2,7 миллиона тонн нефти. Всего за время сотрудничества в рамках данного контракта "Роснефть" поставила в адрес Lotos 10,8 миллиона тонн нефти.

Grupa Lotos SA – польская нефтегазовая компания, добывающая природный газ и сырую нефть в Польше, Норвегии и Литве, а также владеющая нефтеперерабатывающим заводом в Гданьске.