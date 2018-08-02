МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Банки в июле повысили свои прогнозы по нефтяным ценам, причем это происходит уже десятый месяц подряд. Аналитики указывают на ряд факторов, включая ожидаемое сокращение экспорта иранской нефти и снижение мировых запасов, которые в этом году оказывают поддержку котировкам, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Согласно прогнозу девяти инвестиционных банков, опрошенных изданием, нефть Brent в этом году будет в среднем стоить 73,65 доллара за баррель. Что касается нефти WTI, то эта марка, как ожидают банки, будет в среднем торговаться чуть выше 68 долларов за баррель. В июле средний прогноз банков по цене нефти был повышен на 2 доллара по сравнению с июньским опросом.

Пересмотр прогнозов происходит на фоне сохраняющейся волатильности на мировых нефтяных рынках. Инвесторы оценивают факторы, говорящие в поддержку цен, включая потенциальные перебои с экспортом нефти из Ирана, а также негативные для цен факторы, включая увеличение нефтедобычи ОПЕК и России.

В конце июня коалиция ОПЕК+, в которую входит и Россия, договорились, начиная с июля, повышать добычу нефти на объем, который может составить до 1 млн баррелей в день, после более года ее сокращения. Такое решение помогло ограничить рост нефтяных цен: нефть Brent подешевела более чем на 7% после прорыва вверх в мае уровня 80 доллара за баррель впервые с 2014 года.

В четверг нефть Brent торговалась с понижением на 0,5%, по 72,05 доллара за баррель.

Рост нефтяных цен, произошедший ранее в этом году, в целом был вызван решением президента США Дональда Трампа выйти из заключенного в 2015 году соглашения по ограничению ядерной программы Ирана. Это означает автоматическое возобновление экономических санкций против Ирана, что, как ожидается, сильно ударит по нефтяному экспорту исламской республики. Санкции вступят в силу в ближайшие недели.

"Повышение наших прогнозов (по нефтяным ценам) вызвано ускорением сокращения экспорта нефти из Ирана, начиная с августа", — сказал Гарри Чилингирян из BNP Paribas, одного из опрошенных банков.

“Мы полагаем, что большинство ключевых потребителей иранской нефти, возможно, за исключением Китая и в меньшей степени Индии, будут сокращать покупки в соответствии с требованиями США: в начале ноября будут возобновлены санкции против нефтяной отрасли Ирана”, — добавил Чилингирян.

По оценкам Чилингиряна, под угрозой окажется более чем один миллион баррелей иранской нефти в день, тогда как пока экспорт из Ирана составляет примерно 2,5 млн баррелей в день. Другие аналитики придерживаются аналогичных прогнозов.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в результате санкций США цены на нефть Brent позже в этом году, “вероятно, снова испытают на прочность” уровень 80 долларов за баррель.

Трамп решительно настроен “жестко” сократить экспорт нефти из Ирана, тогда как, согласно мнению аналитиков, “вероятность дальнейших перебоев с поставками из Ливии, Венесуэлы и Нигерии остается высокой”, учитывая перебои в добыче этих стран.

В то же время, по словам аналитиков, “в Саудовской Аравии не намерены наращивать добычу в такой степени, чтобы (мировые) запасы также возрасли".

По мнению аналитиков, спрос на нефть растет устойчиво, несмотря на усиление внешнеторговых противоречий.

За минувший год запасы нефти постоянно сокращались. Лидером снижения стали США.

Согласно ежемесячным данным Международного энергетического агентства, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР – промышленно развитых стран, потребляющих нефть, в число которых входят США – в мае были на 23 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня.

Аналитики, опрошенные WSJ, прогнозируют, что в 2019 году рост цен на нефть продолжится: средняя цена на нефть Brent, по их мнению, составит 75,63 доллара за баррель, а баррель нефти WTI в среднем будет стоить 69,75 доллара за баррель.