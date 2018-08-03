МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "Эксон Нефтегаз Лимитед" (структура американской ExxonMobil, оператор проекта "Сахалин-1") в июле возобновила арбитражное разбирательство против "Роснефти" в Международной торговой палате в Париже после поданного российской компанией иска ко всем участникам консорциума "Сахалин-1" на 89 миллиардов рублей, говорится в сообщении индийской ONGC (владеет 20% долей в проекте).

ONGC отмечает, что "Эксон Нефтегаз" от лица консорциума и "Роснефть" долгое время вели переговоры по заключению соглашения о балансировке перетоков нефти с Северной оконечности месторождения Чайво (принадлежит "Роснефти") на основную часть месторождения (разрабатывается консорциумом "Сахалин-1"). Однако они не привели к результатам, а из-за действий "Роснефти" в процессе переговоров "Эксон Нефтегаз Лимитед" инициировала спор в арбитраже Международной торговой палаты.

"Из-за действий "Роснефти" во время переговоров "Эксон Нефтегаз" 24 апреля 2018 года подала иск против "Роснефти" в арбитраж Международной торговой палаты, чтобы защитить права консорциума", — говорится в индийской компании.

Позднее компания приостановила это разбирательство, переговоры продолжились, но вновь безуспешно. А в июле "Роснефть" подала иск на 89 миллиардов рублей ко всем участникам консорциума "Сахалин-1", обвиняя их в неосновательном обогащении. В этот же день "Эксон Нефтегаз" возобновила спор в арбитраже, хотя одновременно ведет переговоры с "Роснефтью" по мирному урегулированию вопроса. Роснедра не являются стороной спора "Роснефти" с консорциумом "Сахалин-1"

"Эксон Нефтегаз Лимитед" возобновила арбитражное разбирательство в Международной торговой палате 13 июля 2018 года (в день зарегистрированного иска "Роснефти" на 89 миллиардов рублей — ред.). Одновременно с этим, "Эксон Нефтегаз Лимитед" ведет переговоры с "Роснефтью" с целью достичь взаимоприемлемого соглашения", — сообщает ONGC.

ONGC при этом отмечает, что требования "Роснефти" в иске на 89 миллиардов рублей "включают убытки компании за период 2005-2011 годов, в течение которых "Роснефть" не владела лицензией на Северную оконечность месторождения Чайво". По словам индийской компании, консорциум "Сахалин-1" не согласен с претензиями и обсуждает внесудебное урегулирование спора. Сумма внесудебного урегулирования по иску к консорциуму может составить менее 10% среднегодового бюджета организации.

ИСК "РОСНЕФТИ" ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ "САХАЛИНА-1"

В июле в судебной картотеке появилась информация о том, что Арбитражный суд Сахалинской области зарегистрировал иск "Роснефти" о взыскании с компаний-участников международного нефтегазового проекта "Сахалин-1" суммарно 89 миллиардов рублей. "Роснефть" потребовала взыскать с пяти ответчиков неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

"Роснефть" требует взыскать с ответчиков средства соответственно их доле участия в консорциуме. Так, с Exxon и Sodeco (по 30% участия) она предлагает взыскать по 26,7 миллиарда рублей, с ONGC (20% участия) — 17,8 миллиарда рублей, со своих структур "Сахалинморнефтегаз-шельф" (11,5%) и "РН-Астра" (8,5%) суммарно 17,8 миллиарда рублей. "Роснефть" подала иск на 89 млрд руб к участникам нефтегазового проекта "Сахалин-1"

В июле источник в Роснедрах сообщил журналистам, что спор связан с перетоками нефти с Северной оконечности Чайво на основную часть месторождения, такой же вывод можно сделать по некоторым опубликованным деталям иска.

Проект "Сахалин-1", реализующийся на условиях соглашения о разделе продукции, включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. При этом участок Северная оконечность Чайво выделен в отдельную лицензию, которая принадлежит "Роснефти".

ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ПЕРЕГОВОРЫ СТОРОН

ONGC поясняет, что соглашение о разделе продукции, на основании которого работает консорциум "Сахалин-1", было заключено в 1995 году, а первая добыча началась в 2005 году. "Роснефть" же получила лицензию на разработку Северной оконечности месторождения Чайво только в 2011 году. Роснефть опровергла возможное вхождение ExxonMobil в новый проект по мировой о "Сахалин-1"

Затем, в августе 2013 года, "Сахалин-1" заключил соглашение с "Роснефтью" об оказании услуг по бурению в приделах лицензионного участка, на котором и расположена Северная оконечность месторождения Чайво. А в сентябре 2014 года стороны заключили другое соглашение — о предоставлении "Сахалином-1" услуг по добыче на данном участке.

Позднее, в августе 2017 года консорциум "Сахалин-1" и "Роснефть" заключили договор об основных принципах соглашения о балансировке перетоков нефти. Но в процессе дальнейших переговоров, которые так и не были завершены, срок этих договоренностей истек (в апреле 2018 года), а "Эксон Нефтегаз" начал судебный спор в арбитраже Международной торговой палаты.

При этом в этот же день "Эксон Нефтегаз" и "Роснефть" продлили срок достигнутых ранее договоренностей (до 24 мая 2018 года), возобновив переговоры. Арбитражное разбирательство затем было приостановлено. Успехом переговоры, однако, вновь не завершились. А после иска "Роснефти" на 89 миллиардов рублей спор в арбитраже был возобновлен.