МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия в июле уменьшила добычу нефти до 10,29 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 200 тысяч баррелей в сутки к июню, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК.

В июне Саудовская Аравия нарастила нефтедобычу до 10,42 миллиона баррелей в сутки, превысив уровень, установленный по условиям соглашения ОПЕК+ на 362 тысячи баррелей в сутки, сообщала ранее ОПЕК. К уровню мая королевство в июне увеличило добычу на 405,4 тысячи баррелей в сутки. Но по данным самой Саудовской Аравии, которые приводились в докладе ОПЕК, добыча нефти в стране выросла в июне еще больше — на 459 тысяч баррелей в сутки, до 10,489 миллиона баррелей в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение действует с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В июне ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий договоренностей. Как уточняли министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.