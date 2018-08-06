МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" в первом полугодии 2018 года снизила среднесуточную добычу углеводородов на 0,7% — до 5,706 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

"Добыча углеводородов составила 5,71 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки во втором квартале 2018 года, сохранившись на уровне 1 квартала 2018 года", — отмечается в материале.

В том числе "Роснефть" в первом полугодии снизила объем добычи газа на 2,5% в годовом выражении – до 33,33 миллиарда кубометров.

"Добыча газа во втором квартале 2018 года составила 16,46 миллиарда кубических метров, снизившись на 2,4% по сравнению со значением первого квартала 2018 года, в результате сезонного фактора и проведения во втором квартале 2018 года планово-предупредительных ремонтов оборудования", — говорится в сообщении.

Уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) во втором квартале текущего года составил 84,2%, подчеркивается в сообщении.

Что касается эксплуатационного бурения, то за указанный период его объем вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 5,967 миллиона метров.

"Проходка в эксплуатационном бурении увеличилась во втором квартале 2018 года на 11% квартал к кварталу, достигнув по итогам первого полугодия 2018 года уровня примерно 6 миллионов метров при сохранении доли собственного бурового сервиса порядка 60%", — говорится в материале.

В первом полугодии 2018 года ввод новых скважин в эксплуатацию был увеличен на 22% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года до 1,7 тысячи единиц, добавляется в сообщении.