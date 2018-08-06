МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "Татнефть" в январе-июле 2018 года добыла 16,597 миллиона тонн нефти, в июле — 2,483 миллиона тонн нефти, говорится в сообщении компании.

Показатель за первые семь месяцев нынешнего года примерно равен аналогичному показателю компании за январь-июль 2017 года — 16,605 миллиона тонн.

При этом по группе "Татнефть" добыча нефти за первые семь месяцев 2018 года составила 16,795 миллиона тонн — также на уровне прошлого года. В июле группа компаний "Татнефть" добыла 2,511 миллиона тонн нефти.

Кроме того, "Татнефть" сообщила, что за январь-июль по новому бурению построено и сдано 339 скважин, в том числе эксплуатационное бурение – 197 скважин, разведочное – 5 скважин, бурение на битум – 137 скважин. А на уже действующем фонде за отчетный период бурением боковых стволов и боковых горизонтальных стволов сдано 65 скважин.

Комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в июле 2018 года переработано 779,9 тысячи тонн сырья, с начала года — 5,42 миллиона тонн. В том числе в июле переработано 734,2 тысячи тонн нефтесырья, с начала года — 4,98 миллиона тонн. Также в июле 2018 года произведено 729,1 тысячи тонн нефтепродуктов, с начала года — 5,11 миллиона тонн.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".