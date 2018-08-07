МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 309 миллиардов рублей, сообщает компания.

"В первом полугодии 2018 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, практически в 1,4 раза превысила уровень показателя за 2017 год и составила 309 миллиардов рублей (5,1 миллиарда долларов), что значительно повышает базу для определения размера промежуточных дивидендов за первое полугодие текущего года", — говорится в сообщении.

Выручка от реализации и доходы от ассоциированных и совместных предприятий в первом полугодии увеличились на 34,8% в годовом выражении, до 3,787 триллиона рублей. Показатель EBITDA вырос на 48,7%, до 639 миллиардов рублей.

Соотношение чистого долга к EBITDA "Роснефти" по данным на конец июня сократилось на 26% с начала года — до 1,5, говорится в сообщении компании.

"Уровень чистого финансового долга снизился по итогам второго квартала 2018 года на 12% в долларовом выражении, а значение показателя чистый долг/EBITDA сократилось на 26% с начала года — до 1,5 на конец второго квартала 2018 года", — говорится в сообщении.

EBITDA компании в долларовом выражении по итогам первого полугодия выросла на 44,5% и составила 15,9 миллиардов долларов. Таким образом, чистый долг компании по итогам 2017 года составил 23,85 миллиарда долларов.

Капзатраты компании в первом полугодии по МСФО выросли на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 452 миллиардов рублей, свободный денежный поток увеличился вдвое — до 363 миллиардов рублей.

"Капитальные затраты во втором квартале 2018 года составили 229 миллиардов рублей (3,7 миллиарда долларов CША) и 452 миллиарда рублей (7,6 миллиарда долларов США) в первом полугодии 2018 года", — говорится в сообщении.

Рост затрат на 9% в долларовом выражении в первом полугодии 2018 года связан с развитием российских и международных проектов в рамках утвержденного плана и стратегии компании, поясняет компания.

"В первом полугодии 2018 года свободный денежный поток увеличился в два раза год к году — до 363 миллиардов рублей за счет значительного роста EBITDA", — говорится в сообщении.

Вo втором квартале свободный денежный поток составил 221 миллиард рублей.