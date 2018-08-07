МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-июне 2018 года выросли на 31,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 60,333 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий объем экспорта нефти за первое полугодие составил 126,25 миллиона тонн (снижение на 1%).

При этом в июне Россия снизила экспорт нефти на 3,2% по сравнению с маем – до 19,88 миллиона тонн. Доходы снизились на 1,1% — до 10,29 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-июнь составил 77,729 миллиона тонн (снижение на 3,1%), в денежном выражении — 38,253 миллиарда долларов (рост на 24,2%). В июне экспорт нефтепродуктов составил 12,553 миллиона тонн (рост на 3,2%), в денежном выражении — 6,731 миллиарда долларов (рост на 7,9%).

СПГ

Россия в январе-июне увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 19,1 миллиона кубометров, а экспорт природного газа — на 7%, до 114,2 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доходы РФ от экспорта СПГ в январе-июне выросли в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув 2,638 миллиарда долларов.

При этом в июне экспорт СПГ снизился в 2,6 раза по сравнению с маем — до 2,2 миллиона кубометров. Доходы РФ от экспорта СПГ в июне снизились в 2,2 раза — до 358,9 миллиона долларов.

Доходы РФ от экспорта природного газа в первом полугодии выросли на 28,2% — до 23,702 миллиарда долларов. При этом экспорт газа в июне снизился на 7,3% по сравнению с маем — до 16,2 миллиарда кубометров, доходы от экспорта газа в июне снизились на 6,5% — до 3,446 миллиарда долларов.

В 2017 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров газа на 38,1 миллиарда долларов.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-июне 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,4% и составили 7,956 миллиарда долларов.

В физическом выражении объем экспорта угля из РФ увеличился за этот период на 9,5%, до 96,989 миллиона тонн.

В июне текущего года на экспорт было поставлено 19,462 миллиона тонн угля на общую сумму 1,692 миллиарда долларов, что выше показателей мая, соответственно, на 10,7% и 17,3%.