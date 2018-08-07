МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ, Александр Жирнов. Цены на нефть на мировых рынках утром 7 августа продемонстрировали сдержанную реакцию на восстановление первого пакета санкций Соединенных Штатов против Ирана. Инвесторы пока проявляют осторожность — котировки повысились в пределах 1%.

Президент США Дональд Трамп еще в мае объявил, что соглашение с Ираном по ядерной программе будет отменено, все санкции против него и тех, кто с ним торгует, будут восстановлены. Первая часть санкционного пакета вступила в силу в полночь с 6 на 7 августа. Реализация запретительных мер против иранского энергетического сектора и сделок с нефтью отложена до 5 ноября.

Европейские партнеры США при этом заявили о намерении придерживаться условий сделки с Ираном. Еврокомиссия с 7 августа начнет блокировать действие американских санкций для защиты европейских компаний.

По мнению аналитиков, нефтяной рынок осторожно отреагировал на новости о санкциях в отношении Ирана, потому что конкретные меры против иранского нефтяного сектора пока не введены. Однако Трамп продемонстрировал серьезность своих намерений и, скорее всего, стоит ожидать дальнейших шагов в этом направлении. Ситуация не будет простой, даже при отсутствии поддержки со стороны Европы, компании которой не застрахованы от неприятностей, несмотря на заявление Еврокомиссии.

Поддержку росту цен на нефть окажут и данные по вероятному сокращению запасов и добычи в США, которые будут объявлены 8 августа, а также ряд иных факторов. На рынке доминируют повышательные настроения.

ВСЕ БУДЕТ НЕПРОСТО

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что угрозы президента США принять санкции в отношении иранского нефтяного сектора пока остаются только угрозами. Они еще не введены, поэтому мировые рынки демонстрируют умеренную реакцию на новость.

Однако, по мнению Пикина, Трамп не ограничится угрозами. США уже вводили аналогичные санкции против Ирана, и реализовать их еще раз не составит труда. Тем более что иранскую нефть сами Соединенные Штаты не покупают.

"Надо понимать, что это будет влиять на нефтяные котировки в сторону их некоторого повышения. Но для США в этом есть плюс: американские производители нефти останутся в выигрыше", — добавил эксперт.

Он пояснил, что инвестиционная привлекательность будет расти вместе с увеличением цен на нефть. Это позволит производителям в США увеличивать добычу "черного золота", а, возможно, даже выйти на новые рекордные уровни.

В сложившейся ситуации для Трампа намного важнее показать свой авторитет, чем думать о нефтяном рынке, уверен Пикин. Европейские компании при этом продолжат работать с Ираном, но решение Еврокомиссии об их защите от американских санкций не гарантирует безопасности в этом вопросе.

"Примерный ответ уже понятен. Все помнят ситуацию с французским BNP Paribas, который был вынужден заплатить многомиллиардные штрафы именно по причине работы с Ираном. Хотя это были несопоставимые объемы", — напомнил Пикин.

По мнению эксперта, ситуация на нефтяном рынке будет непростой, но пока на ценах все-таки санкции США серьезно не отражаются. Просто потому, что они еще не введены.

ПОВЫШАТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ НА РЫНКЕ

Аналитик ФГ БКС Марк Брэдфорд считает, что Трамп положил конец спекуляциям на тему возобновления санкций против Ирана. После вступления в силу первого пакета запретительных мер уже никто не скажет, что слова американского лидера – лишь "позиционирование перед дипломатическими переговорами с целью заключения новых ядерной и антитеррористической сделок на более выгодных условиях".

"Вчера вступила в силу первая фаза ограничительных мер, однако реальным доказательством намерений Трампа станет введение более жестких санкций 5 ноября", — заявил эксперт.

Рост цен на нефть, по мнению Брэдфорда, также поддержит продолжающееся сокращение добычи в Саудовской Аравии и США. При этом фактор неопределенности вносит торговая война США и Китая.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Лящука, цена на нефть восстанавливается на фоне американо-иранского противостояния. Эксперт напомнил, что Иран заявлял о намерении отстаивать свое право на экспорт, ради чего готов даже блокировать Ормузский пролив – важный путь транспортировки экспортируемого из региона сырья.

"Все это создает повышательные настроения на рынке", — считает Лящук.

Он добавил, что в случае появления хороших данных по запасам нефти в США от API и американского министерства энергетики, нефть вполне можно ожидать повышения цены до отметки 75 долларов за баррель.