МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Закрытие сделки по приобретению катарским фондом QIA 14,16% акций "Роснефти" ожидается во втором полугодии 2018 года после получения необходимых одобрений от регуляторов, говорится в финансовой отчетности сырьевого трейдера Glencore.

"В апреле 2018 года QHG (консорциум Glencore и QIA — ред.) заключил с QIA соглашение о передаче доли в "Роснефти" в 14,16%… Закрытие сделки, которая является предметом одобрения соответствующих регуляторов, ожидается во втором полугодии 2018 года", — говорится в отчете.

Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти " в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.

Однако в начале мая Glencore сообщил, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли "Роснефти" в 14,16%. Компании также расформировывают консорциум. После завершения сделки QIA будет владеть 18,93% акций "Роснефти", Glencore — 0,57%. В результате сделки Glencore получит около 3,7 миллиарда евро.