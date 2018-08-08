МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США понизило прогноз по нефтедобыче в США в 2018 году на 1% — до 10,68 млн баррелей в день против июльского прогноза 10,79 млн баррелей в день. Снижение прогноза вызвано признаками нехватки трубопроводных мощностей в таких регионах, как Пермский бассейн, которая заставляет производителей снижать активность.

EIA также понизило прогноз по нефтедобыче в США в 2019 году до 11,7 млн баррелей в день против июльского прогноза 11,8 млн баррелей в день.

По словам аналитиков, снижение темпов роста добычи в США, вероятно, поддержит цены, тогда как мировое предложение остается сравнительно ограниченным, особенно учитывая ввод американских санкций, направленных на сокращение иранского нефтяного экспорта.

В EIA прогнозируют, что цены нефти Brent в этом году составит 72 доллара за баррель, что немного выше июльского прогноза 71,80 доллара за баррель. EIA также понизило прогноз по цене нефти WTI в 2018 году до 66,21 доллара за баррель против июльского прогноза 69,95 доллара.