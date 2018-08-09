МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Согласно осведомленным источникам, Саудовская Аравия требует от независимых нефтегазовых аналитиков изменить оценки ее нефтедобычи. В связи с этим королевство может оказаться в конфликтной ситуацией с другими странами ОПЕК, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщали в картеле, королевство заявляло ОПЕК, что сократило добычу в июле, однако оценки Минэнерго США и независимых источников свидетельствуют об увеличении добычи. Разница между оценками королевства и независимых аналитиков достигает 500 000 баррелей в день.

Данное расхождение оценок, вероятно, будет отражено в ежемесячном отчете ОПЕК, который выйдет в понедельник, порождая путаницу относительно объемов нефти, доступных для потребителей.

"Казалось, саудиты знают, что делают…Доверие к ним может исчезнуть", – говорит Джон Холл, председатель совета директоров британской Alfa Energy. В связи с этим "волатильность цен может возрасти", добавляет он.

На прошлой неделе Саудовская Аравия обращалась к некоторым компаниям с просьбой изменить свои оценки ее добычи, сообщили осведомленные источники. Некоторые из них не стали этого делать, но другие уступили давлению, добавили источники.

Специального требования относительно точности данных королевства по добыче не существует, однако расхождения официальных и неофициальных данных весьма необычны и могут усугубить трения внутри картеля относительно вопроса о росте добычи.

В конце прошлой недели Саудовская Аравия сообщила ОПЕК о том, что ее добыча в июле снизилась на 200 000 баррелей — до 10,29 млн баррелей в день, согласно Минэнерго Саудовской Аравии.

Однако согласно S&P Global Platts, саудовская добыча в июле выросла примерно до 10,6 млн баррелей в день. Такую же оценку дало и Управление энергетической информации Минэнерго США.

Если оценка Platts верна, то добыча королевства выросла до самой высокой отметки с середины 2016 года, превысив квоту, оговоренную в рамках соглашения, заключенного с другими нефтедобывающими странами с целью стабилизации цен.

Аналитические компании используют контакты в правительствах, информацию о хранилищах и перемещении танкеров, чтобы представить данные по нефтедобыче Саудовской Аравии, которые, как правило, являются надежными. По словам Холла, "у этих агентств нет каких-либо скрытых намерений".

Неопределенность относительно уровней добычи распространяется и на само королевство. По словам одного из чиновников министерства нефти Саудовской Аравии и его советника, им конфиденциально сообщили о более высокой добыче королевства, чем гласят официальные данные.

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

Некоторые чиновники королевства заявляют, что такие расхождения относительно нефтедобычи отражают разнонаправленное давление со стороны США и Ирана.

США, обеспокоенные растущими ценами на топливо, хотят, чтобы Саудовская Аравия восполнила нехватку иранской нефти, поскольку США планируют ввести санкции против нефтяного сектора исламской республики.

С другой стороны, Иран критикует Саудовскую Аравию за увеличение добычи, утверждая, что это ответ на давление США, а не удовлетворение потребностей рынка.

Россия, Саудовская Аравия и другие производители нефти “наращивают добычу на 1 млн баррелей в день, чтобы вытеснить иранскую нефть с рынка”, сказал представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур в интервью Wall Street Journal. “Они протягивают руку помощи Трампу. Это очень враждебная позиция по отношению к нам”.

Не только Саудовская Аравия, но и другие члены ОПЕК отмечают, что аналитики завышают показатели объемов их добычи.

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, также оспаривает независимые оценки добычи, согласно которым в июне сокращение добычи в стране составило лишь 12% от оговоренного уровня. “Мы собираемся опровергнуть эти данные”, — заявили в государственной нефтяной компании Ирака State Oil Marketing Organization ранее в этом месяце.