МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россия экспортирует в США совсем немного нефти и нефтепродуктов и перенаправит этот объем в Китай, если Вашингтон действительно введет запрет на импорт этих товаров из страны, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал Госдеп.

При этом представитель внешнеполитического ведомства США официально не стал уточнять, что именно войдет во второй пакет. Вместо этого он отослал к разделу 307 (Б) закона 1991 года. В нем в шести пунктах перечислены дополнительные санкции за невыполнение требований американских властей. Причем закон предписывает президенту США применить как минимум три пункта.

#Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Расхождения в саудовских данных могут обеспокоить рынок нефти

Среди них обещание, что США будут препятствовать получению "провинившейся" страной любых займов и кредитов в международных финансовых организациях и запретит американским банкам выдавать кредиты. Кроме того, там запрет американским компаниям на экспорт любых товаров и технологий, кроме продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Аналогично предусмотрен запрет на любой импорт из страны под санкциями, отдельно отмечено, что это распространяется и на нефть и нефтепродукты.

НЕФТИ НА ДОНЫШКЕ

Замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков напомнил, что объем американского импорта нефти и нефтепродуктов из России в денежном выражении в 2017 году составил порядка 8 миллиардов долларов. При этом на эту категорию товаров приходится порядка 45% всего американского импорта из России. "В общем объеме российского экспорта нефти и нефтепродуктов доля экспорта в США составляет всего около 4,6%", — сказал он.

Как напомнил младший аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), импорт нефти и нефтепродуктов в страну в прошлом году составил 10,1 миллиона баррелей в сутки, из которых более 4 миллионов баррелей в сутки обеспечивает Канада. На долю России при этом пришлось лишь 384 тысячи баррелей в сутки, что составляет менее 4%.

При этом из России в 2017 году в общей сложности на экспорт было направлено более 8,5 миллиона баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов. Основными направлениями стали страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал Тимонин.

ВОСТОЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Исходя из этого, эксперты сошлись во мнении, что если США и запретит импорт ряда энергоносителей из России, то ударом для экономики страны это не станет. "Объем российского экспорта нефти и нефтепродуктов в США достаточно невелик и есть возможность перенаправить экспорт на другие направления, например в Китай, который в связи с торговой войной с США уже начал отказываться от импорта нефти из США", — заявил Танурков.

Возможный отказ США от закупок российской нефти не станет существенным ударом ни для одной из сторон, соглашается Тимонин.

"В США ожидается стремительное наращивание собственной добычи, а в структуре поставок России увеличивается доля быстрорастущего рынка Китая", — заключил эксперт.