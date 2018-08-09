МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россия экспортирует в США совсем немного нефти и нефтепродуктов и перенаправит этот объем в Китай, если Вашингтон действительно введет запрет на импорт этих товаров из страны, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал Госдеп.

При этом представитель внешнеполитического ведомства США официально не стал уточнять, что именно войдет во второй пакет. Вместо этого он отослал к разделу 307 (Б) закона 1991 года. В нем в шести пунктах перечислены дополнительные санкции за невыполнение требований американских властей. Причем закон предписывает президенту США применить как минимум три пункта.

Среди них обещание, что США будут препятствовать получению "провинившейся" страной любых займов и кредитов в международных финансовых организациях и запретит американским банкам выдавать кредиты. Кроме того, там запрет американским компаниям на экспорт любых товаров и технологий, кроме продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Аналогично предусмотрен запрет на любой импорт из страны под санкциями, отдельно отмечено, что это распространяется и на нефть и нефтепродукты.

НЕФТИ НА ДОНЫШКЕ

Замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков напомнил, что объем американского импорта нефти и нефтепродуктов из России в денежном выражении в 2017 году составил порядка 8 миллиардов долларов. При этом на эту категорию товаров приходится порядка 45% всего американского импорта из России. "В общем объеме российского экспорта нефти и нефтепродуктов доля экспорта в США составляет всего около 4,6%", — сказал он.

Как напомнил младший аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), импорт нефти и нефтепродуктов в страну в прошлом году составил 10,1 миллиона баррелей в сутки, из которых более 4 миллионов баррелей в сутки обеспечивает Канада. На долю России при этом пришлось лишь 384 тысячи баррелей в сутки, что составляет менее 4%.

При этом из России в 2017 году в общей сложности на экспорт было направлено более 8,5 миллиона баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов. Основными направлениями стали страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал Тимонин.

ВОСТОЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Исходя из этого, эксперты сошлись во мнении, что если США и запретит импорт ряда энергоносителей из России, то ударом для экономики страны это не станет. "Объем российского экспорта нефти и нефтепродуктов в США достаточно невелик и есть возможность перенаправить экспорт на другие направления, например в Китай, который в связи с торговой войной с США уже начал отказываться от импорта нефти из США", — заявил Танурков.

Возможный отказ США от закупок российской нефти не станет существенным ударом ни для одной из сторон, соглашается Тимонин.

"В США ожидается стремительное наращивание собственной добычи, а в структуре поставок России увеличивается доля быстрорастущего рынка Китая", — заключил эксперт.