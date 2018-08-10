МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. ОПЕК в июле сохранила добычу нефти примерно на уровне предыдущего месяца в 32,18 миллиона баррелей в сутки, соответственно оставив исполнение венского соглашения на уровне 121%, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Добыча нефти ОПЕК в июле сохранилось на стабильном уровне 32,18 миллиона баррелей в сутки. Неожиданное снижение предложения Саудовской Аравией было компенсировано ростом производства в ОАЭ, Кувейте и Нигерии. Соответствие требованиям ОПЕК+ в июле не изменилось и составило 121%", — говорится в отчете.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч. Текущие договоренности будут действовать, начиная с 1 июля до конца 2018 года.