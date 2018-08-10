МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов Россией в июле 2018 года, по предварительным данным, составила 11,6 миллиона баррелей в день, что соответствует уровню октября 2016 года, от которого рассчитывались сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно его оценке, в июле уровень выполнения РФ соглашения ОПЕК+ составил 0%. При этом с начала 2017 года, по данным МЭА, процент соблюдения Россией своих обязательств по венской сделке составил в среднем 75%.

Министерство энергетики РФ, а также секретариат ОПЕК неоднократно обращали внимание на то, что МЭА и участники венского соглашения используют разную методику расчета соблюдения сделки ОПЕК+.

Общее выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами-участницами венского соглашения о сокращении добычи нефти в июле снизилось до 97%.

В июле МАЭ сообщало, что общий показатель для всех стран участниц соглашения был близок к 100%-ному уровню.

"Все 24 страны, участвующие в соглашении (о сокращении добычи нефти — ред.), действующем с января 2017 года, договорились с июля работать над достижением 100% уровня соблюдения своих обязательств, при котором сокращение добычи этими странами должно составлять 1,72 миллиона баррелей в сутки (к октябрю 2016 года — ред.), и, согласно оценкам МЭА, общий процент соблюдения соглашения в июле упал до 97%", — говорится в отчете.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и была продлена до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

В конце июля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия в июле в рамках решения ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 200-250 тысяч баррелей в сутки. А 1 августа министр сообщил, что в июле добыча в РФ выросла уже примерно на 260 тысяч баррелей в сутки. Позднее он отдельно указал, что уровень добычи нефти РФ укладывается в договоренности ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ неоднократно обращали внимание на то, что МЭА и участники венского соглашения используют разную методику расчета соблюдения венской сделки.