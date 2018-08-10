МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно снижаться, обновляя многолетние минимумы, а к концу этого года может упасть ниже 1 миллиона баррелей в сутки, то есть, более чем на 20% от текущих уровней, следует из оценок Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА в своем докладе указывает сегодня, что в июле добыча нефти в Венесуэле сократилась на 40 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении и на 770 тысяч — в годовом, до 1,26 миллиона баррелей в сутки.

"Этот показатель может упасть ниже 1 миллиона баррелей в сутки к концу 2018 года… Денежный кризис и плохое управление уже привели к тому, что добыча нефти в Венесуэле с начала этого года упала на 350 тысяч баррелей в сутки, и нет никаких признаков улучшения ситуации", — прогнозируют эксперты агентства.

"Добыча на зрелых месторождениях стремительно падает, а апгрейдеры (установки доведения качества тяжелой нефти до товарной — ред.), управляемые в рамках совместных предприятий с иностранными партнерами, расположенные в нефтяном поясе Ориноко, ломаются и работают не на полную мощность", — отмечает МЭА.

МЭА при этом подчеркивает, что если бы падение добычи нефти в Венесуэле не было таким сильным, а страна выполняла бы условия соглашения ОПЕК+ на 100%, а не 849% (как показывают данные июля), то общий уровень соблюдения странами ОПЕК венского соглашения составил бы не 121%, а лишь 61%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.