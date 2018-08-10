МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Россия приостановила предоставление кредитов Белоруссии, требуя внести изменения в межправительственное соглашение, ограничивающие беспошлинные поставки в страну российских нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ), сообщает Рейтер со ссылкой на протокол изменений к межправсоглашению и пояснительную записку к нему от белорусского государственного нефтехимического концерна "Белнефтехим".

На данный момент межправительственное соглашение ограничивает только объем беспошлинных поставок из России в Белоруссию нефти — 24 миллиона тонн в год. Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта полученных в результате ее переработки нефтепродуктов. Кроме того, начиная с 2017 года Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти с зачислением пошлин также в свой бюджет. Вместе с тем в случае реэкспорта ввезенных из РФ нефтепродуктов пошлины также получает белорусский бюджет, тогда как российский их недосчитается.

"Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов…, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза", — приводятся слова из пояснительной записки зампреда "Белнефтехима" Андрея Рыбакова.

В ней же указывается, что по этой причине "временно заблокировано перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития — ред.), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму “перетаможки”, а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Белоруссии госкредита до 1 миллиарда долларов”.

“Возобновление дальнейшего сотрудничества… российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты”, — цитирует агентство записку Рыбакова.

По данным агентства, подготовленные поправки к межправсоглашению предусматривают ввод индикативного баланса беспошлинных поставок из России в Белоруссию нефтепродуктов (автобензинов, дизельного топлива, топочного мазута) и СУГ, а также запрет на вывоз сверх этих объемов. "Запрет на вывоз из России в Белоруссию распространяется на товары, по которым согласованы индикативные балансы, а также на прямогонные бензины, средние дистилляты и темные нефтепродукты — с 1 сентября 2018 года; на иные товары (СУГ, битум, бензол и прочие) — с 1 октября 2018 года", — пишет Рейтер.