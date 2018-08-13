МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. ОПЕК незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК, говорится в августовском докладе организации.

Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 20 тысяч баррелей в сутки — до 1,43 миллиона баррелей в сутки, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК на 2,13 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, среднегодовой спрос на нефть в 2019 году, по ожиданиям ОПЕК, составит до 100,26 миллиона баррелей в сутки.

"По прогнозам, поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году достигнут в среднем 61,75 миллиона баррелей в сутки", — сообщается также в докладе. Таким образом, прогноз роста предложения на нефть от стран вне ОПЕК в 2019 году обусловлен пересмотром в сторону понижения прогноза предложения в США и Австралии.

Кроме того, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году примерно на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом — до 1,64 миллиона баррелей в сутки. По информации организации, такое снижение связано в основном более слабыми, чем ожидалось, данными о спросе на нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока во втором квартале 2018 года. Таким образом, спрос на нефть в мире в 2018 году составит на уровне 98,83 миллиона баррелей в сутки, тогда как предложение со стороны стран вне ОПЕК — 59,62 миллиона баррелей в сутки.

ДОБЫЧА В США

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США на 2019 год на 130 тысяч баррелей в сутки, до 11,48 миллиона баррелей в сутки, сохранив прогноз на текущий год на уровне 10,53 миллиона баррелей в день, следует из августовского доклада организации.

В июльском докладе ОПЕК добыча в США в 2018 году прогнозировалась на уровне 10,53 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — 11,61 миллиона баррелей в сутки.

В частности, в августовском докладе ОПЕК понизила прогноз-2019 по добыче сланцевой нефти на 90 тысяч баррелей в сутки, до 6,91 миллиона баррелей в сутки, а также сохранила прогноз по добыче в Мексиканском заливе на уровне 1,71 миллиона баррелей в сутки. Прогноз добычи нефти из традиционных запасов снизился на 40 тысяч баррелей в сутки, до 2,86 миллиона баррелей в сутки.

При этом на 2018 год ОПЕК сохранила свои прогнозы по добыче нефти из разных источников. Так, добыча сланцевой нефти в США в 2018 году может вырасти на 1,22 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом — до 5,91 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти США в Мексиканском заливе в нынешнем году может сохраниться на уровне прошлого года — 1,68 миллиона баррелей в день. При этом добыча нефти из традиционных запасов, напротив, снизится на 40 тысяч баррелей в сутки — до 2,94 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти и конденсата в США по итогам 2018 года может вырасти на 100 тысяч баррелей в сутки — до 16,06 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе. Этот прогноз сохранился на том же уровне, что и в июльском докладе.

По данным Минэнерго США (EIA), добыча нефти в стране в мае по сравнению с апрелем снизилась на 0,3% и составила 10,442 миллиона баррелей в сутки.

ДОБЫЧА В РФ

ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2018 году на уровне 11,15 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — 11,17 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК также сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ во втором полугодии 2018 года — 11,13 миллиона баррелей в сутки. Добыча жидких углеводородов в РФ в 2017 году составила 11,17 миллиона баррелей в сутки.

При этом добыча нефти в РФ продолжает расти после достижения договоренностей ОПЕК+ об её увеличении. В июле, по предварительным данным, добыча жидких углеводородов в РФ выросла на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем — до 11,27 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе. Добыча нефти в РФ в июле выросла на 28 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем — до 10,47 миллиона баррелей в сутки.

В конце июля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия в июле в рамках решения ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 200-250 тысяч баррелей в сутки от целевого уровня, определенного для РФ соглашением. А 1 августа министр сообщил, что в июле добыча в РФ выросла уже примерно на 260 тысяч баррелей в сутки. Позднее он отдельно указал, что уровень добычи нефти РФ укладывается в договоренности ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч. Новак также отмечал, что Россия готова нарастить свою добычу нефти и более чем на 200 тысяч баррелей в сутки, если это будет нужно для достижения общей цели ОПЕК+ по увеличению добычи в 1 миллион баррелей.