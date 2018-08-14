МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Компания-оператор строящегося газопровода "Северный поток-2" — Nord Stream 2 AG получила все разрешения на строительство российского участка трубопровода. Об этом во вторник сообщает компания.

"Все разрешения для строительства российского участка газопровода "Северный поток — 2" получены", — отмечает Nord Stream 2 AG в релизе.

Напомним, что Nord Stream 2 на прошлой неделе подала заявку на альтернативный маршрут "Северного потока-2" по территории Дании. Этот маршрут длиннее заявленного основного на 36 километров — 175 километров.

"Согласно информации, предоставленной органами власти Дании, это займет 8-12 месяцев", — сказала представитель Nord Stream 2 в Дании Маркела Дедопоулос, отвечая на вопрос о том, как долго может продлиться рассмотрение заявки в Дании на альтернативный маршрут.

Строительство газопровода "Северный поток-2" предполагает реализацию двух ниток трубы общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.