МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает получить разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании в третьем квартале текущего года, говорится в отчетности компании по РСБУ за второй квартал.

"Разрешения на строительство газопровода Nord Stream 2 получены от Германии, Финляндии и Швеции; кроме того, получено одно из двух разрешений на строительство в России. Получение национальных разрешений на строительство по трассе газопровода в соответствующих органах Дании и России ожидается в третьем квартале 2018 года", — говорится в отчете.

При этом ранее во вторник Nord Stream 2 AG (компания-оператор проекта) сообщила, что получила полный комплект разрешений на строительство российского участка "Северного потока-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

В пятницу Nord Stream 2 AG сообщила, что подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в Дании, при этом компания продолжает ожидать разрешения властей этой страны на строительство первого, основного маршрута. Альтернативная трасса газопровода протяженностью 175 километров пройдет к северо-западу от острова Борнхольм, новый маршрут пересекает только исключительную экономическую зону Дании.

Представитель Nord Stream 2 в Дании тогда же сообщала РИА Новости, что рассмотрение заявки компании на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании может занять от восьми месяцев до года.