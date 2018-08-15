МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Нефть марки WTI подешевела в среду более чем на 3% и впервые с 21 июня стоит меньше 65 долларов за баррель, трейдеры отыгрывают данные минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 3,07% — до 64,95 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,59% — до 70,61 доллара за баррель.

Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 августа, увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей. При этом эксперты ждали снижения показателя на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей.