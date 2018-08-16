МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует увеличить объем промежуточных дивидендов по итогам первых девяти месяцев года, сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич.

"Мы намереваемся продолжить практику промежуточных дивидендов, как и в прошлом году. Мы будем объявлять дивиденды по итогам девяти месяцев. Есть четкое намерение увеличить этот pay out (выплату дивидендов — ред.) относительно того, которого вы видели по последнему объявлению дивидендов", — сказал Янкевич в рамках телефонной конференции.

В конце мая глава компании Александр Дюков сообщал, что "Газпром нефть" планирует в 2018 году выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев. Промежуточные дивиденды компании за первые девять месяцев 2017 года составили 10 рублей на акцию.