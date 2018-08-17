МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Доказанные запасы нефти государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco по итогам 2017 года составили 256,737 миллиарда баррелей, что в 3 раза превышает аналогичный показатель по России, следует из данных компании и министерства природных ресурсов и экологии РФ.

По состоянию на 1 января 2018 года доказанные запасы нефти в РФ составили 80 миллиардов баррелей, говорится в государственном докладе Минприроды РФ "О состоянии и использовании минерально?сырьевых ресурсов РФ в 2016 и 2017 годах".

При этом доказанные запасы природного газа в королевстве по итогам 2017 года, напротив, оказались гораздо ниже российских. Согласно данным Saudi Aramco, этот показатель в прошлом году составил 36,939 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, тогда как в России он был почти в 8,5 раза выше.

По данным Минприроды, доказанные запасы газа в РФ по состоянию на 1 января 2018 года составляют 47,8 триллиона кубометров, что равно примерно 312,6 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.