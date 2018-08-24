МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Unipec — трейдинговая "дочка" китайской государственной нефтехимической корпорации Sinopec — в октябре возобновит закупки нефти в США, приостановленные в августе, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Unipec возобновит закупки сырой нефти в США в октябре после двухмесячного перерыва в связи с торговым спором между двумя крупнейшими мировыми экономиками", — пишет агентство со ссылкой на источники.

По данным источников, решение о возобновлении закупок было принято после того, как Пекин в августе исключил нефть из списка американских товаров, на которые распространяется 25-процентная импортная пошлина. "Unipec закупит в октябре некоторые объемы нефти из США после изменения политики Пекина", — сказал один из источников. При этом точные объемы закупок не сообщаются.

Unipec приостановила закупки сырой нефти в США в августе после того, как Китай включил нефть и нефтепродукты из США в списки товаров, на которые он планирует ввести импортную пошлину в 25% в качестве ответной меры на американские пошлины. Однако, как отметили источники, после просьбы Sinopec сырая нефть была исключена из данного списка.

США и Китай 6 июля этого года ввели взаимные повышенные импортные пошлины. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В этот четверг, 23 августа, США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Китайская сторона в тот же день ввела аналогичные меры.