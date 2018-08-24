МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил коллектив компании "Транснефть" с 25-летним юбилеем, отметив, что от ее работы во многом зависят стабильное развитие целых отраслей экономики страны и её энергетическая безопасность, текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.

В послании Медведев отметил, что за годы своего существования "Транснефть" стала крупнейшей мировой трубопроводной компанией с самой высокой деловой репутацией, которая реализует поистине масштабные, стратегически важные для страны проекты.

"В каждый новый километр нефтепроводов вкладывается колоссальный труд инженеров, управленцев, рабочих, строителей – талантливых, преданных своему делу специалистов. От вас во многом зависят стабильное развитие целых отраслей экономики, освоение огромных территорий нашей страны. И конечно же, её энергетическая безопасность", — добавил Медведев в послании.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в своей работе компания активно внедряет передовые технологии, использует преимущественно отечественное оборудование, уделяет большое внимание энергоэффективности и заботится о сохранении окружающей среды.

"Вы не только многое делаете для развития топливно-энергетического комплекса, но и активно участвуете в благотворительности. Ваша деятельность, направленная на поддержку многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, строительство школ, детских садов, поликлиник, заслуживает искреннего уважения и благодарности", — также добавил Медведев.