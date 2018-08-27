МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник снижаются в преддверии телеконференции мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 14.18 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% — до 75,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,36%, до 68,47 доллара за баррель.

Члены мониторингового комитета венской сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ проведут телеконференцию позднее в понедельник для обсуждения хода выполнения соглашения.

На заседании в июле комитет принял решение проводить ежемесячные встречи — в формате очной встречи или телеконференции — для более пристального наблюдения за рынком. Изначально телеконференция была запланирована на 20 августа, позднее — перенесена на 27 августа. Кроме того, в июле комитет сообщил о том, что ОПЕК+ в июне выполнила венскую сделку на 121%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от ее перевыполнения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

По мнению аналитика по сырьевым товарам в UBS Wealth Management Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), комитет сообщит, что "приветствует, что перевыполнение сделки было снижено, но настаивает на важности избежать избыточного предложения на рынке".