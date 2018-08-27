МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежащая LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, планирует удвоить добычу нефти в Норвегии за счет трех различных проектов, вложив в них более 2 миллиардов евро, сообщила компания в понедельник.

Как сообщила генеральный директор DEA Мария Мореус Ханссен (Maria Moraeus Hanssen) на нефтегазовой конференции ONS (Offshore Northern Seas, Шельф Северных морей), которая проходит в эти дни в норвежском Ставангере, компания инвестирует более двух миллиардов евро в проекты на норвежском шельфе.

Среди них разработка газового месторождения Двалин в Норвежском море, добыча на котором, как ожидается, начнется в 2020 году. Вместе с оператором Equinor, компания модернизирует инфраструктуру на месторождении Njord в Норвежском море. Компании также планируют интегрировать с этим месторождением соседние залежи нефти — Bauge.

Кроме этого, DEA является партнером на разработке месторождения Nova в норвежской части Северного моря, где добыча должна начаться в 2021 году.

"Целью (инвестиций — ред.) является увеличение добычи в Норвегии в два раза, когда все эти проекты будут запущены и начнется добыча", — приводятся в пресс-релизе компании слова Ханссен.

DEA Deutsche Erdoel — международная компания по разведке и добыче нефти и газа. Штаб-квартира расположена в Гамбурге, Германия. В компании работает около 1,2 тысячи сотрудников. Производственные мощности расположены в Германии, Норвегии, Дании, Египте, Алжире и Мексике. Средняя добыча компании составляет 125 килобаррелей нефтяного эквивалента в день.