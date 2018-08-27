МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) потеряла бессрочное право на освоение нефтяных и газовых месторождений страны, теперь этот срок ограничен 40 годами, сообщила газета Financial Times.

По данным газеты, Саудовская Аравия ограничила срок, на протяжении которого компания имеет эксклюзивное право на освоение нефтяных и газовых месторождений страны, до 40 лет. Предыдущий контракт давал на это бессрочное право, отмечает издание.

"Будет возможность продления контракта. Такой шаг, как сообщили три знакомых с делом источника, стал частью подготовки королевства к размещению акций Saudi Aramco, которое было на неопределенное время отложено", — говорится в сообщении газеты.

Агентство Рейтер сообщило 22 августа, что Saudi Aramco на неопределенный срок откладывает проведение первичного размещения акций компании (IPO). Позднее компания опровергла эту информацию, а министр энергетики Саудовской Аравии и председатель правления компании Халид Аль-Фалих отметил, что правительство все еще привержено первичному размещению акций компании Saudi Aramco.

В марте министр сообщал, что первичное размещение акций компании может быть перенесено на 2019 год. Предполагалось, что в рамках IPO нефтегигант разместит до 5% своих акций. В июле агентство Блумберг со ссылкой на свои источники писало, что Saudi Aramco может отказаться от IPO в пользу выпуска облигации для привлечения средств на покупку доли в SABIC.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.