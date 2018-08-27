МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании в пятницу одобрили погашение 100,6 миллиона казначейских акций с целью уменьшения уставного капитала компании, говорится в сообщении "Лукойла".

Согласно принятому решению, Lukoil Securities Limited, 100-процентная "дочка" компании, заявит к продаже имеющиеся у нее акции "Лукойла", а "Лукойл" приобретет 100,6 миллиона обыкновенных акций (11,82% уставного капитала) с целью их погашения. В результате погашения приобретенных акций уставный капитал "Лукойла" уменьшится до 750 миллионов обыкновенных акций.

При этом остальные 40 миллионов казначейских акций были переданы в программу акционирования ключевых работников группы для максимизации заинтересованности ее участников в увеличении акционерной стоимости компании, сообщалось ранее в июле.

Приобретение обыкновенных акций будет осуществлено по цене 3,949 тысячи рублей за штуку. В случае, если общее количество заявленных к продаже акций превысит 100,6 миллиона штук, акции будут приобретены пропорционально поступившим заявлениям, также сообщает компания.

Заявления акционеров о продаже "Лукойл" принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений должны поступить с 17 сентября по 16 октября 2018 года. Срок оплаты "Лукойл" приобретаемых акций – не позднее 30 октября 2018 года.