МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Технический комитет стран соглашения ОПЕК+ проведет внеочередную встречу 11 сентября в формате телефонной конференции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами проведения мероприятия.

Встреча пройдет перед заседанием министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ (JMMC) 23 сентября в Алжире.

Предыдущее заседание технического комитета состоялось в понедельник. СМИ сообщали по его итогам, что страны ОПЕК+ в июле сократили степень выполнения условий венской сделки до 109%. Месяцем ранее, в июне, уровень выполнения сделки составлял 121%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от ее перевыполнения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России, а также ОАЭ на правах президента в ОПЕК. В июле страны ОПЕК+ решили, что заседания JMMC будут проводиться ежемесячно, в том числе в формате телеконференции. Ранее комитет собирался раз в два месяца или реже.