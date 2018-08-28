МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики во вторник вечером после оптимизма на новостях о сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12% — до 76,59 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,09%, до 68,81 доллара за баррель.

В понедельник агентство Рейтер сообщило, что страны ОПЕК+ в июле сократили степень выполнения условий венского соглашения до 109%, при этом месяцем ранее, в июне, показатель составлял 121%. В мае степень выполнения сделки странами составляла 147%. Такие новости привели к удорожанию нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.

В конце июня ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения обязательств в рамках соглашения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

В среду инвесторы ожидают статистику по запасам нефти в США по итогам прошлой недели. Согласно прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 24 августа снизились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 407,9 миллиона баррелей.