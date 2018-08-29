МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Поставки нефти из Ирана на мировой рынок снижаются более быстрыми темпами, чем ожидалось, по мере приближения сроков вступления в силу санкций США против страны, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, уже в сентябре экспорт нефти из Ирана может снизиться на треть по сравнению с июнем. Так, источники добавили, что представители государственной нефтяной компании National Iranian Oil Co. предварительно прогнозируют, что поставки нефти из страны снизятся в сентябре до 1,5 миллиона баррелей в сутки с 2,3 миллиона баррелей в сутки в июне.

Многие эксперты ожидали, что только к концу года поставки нефти из Ирана сократятся примерно на 1 миллион баррелей. Теперь, как пишет издание, некоторые из них говорят, что это снижение, возможно, уже произошло. Пока Иран не публиковал показатели экспорта за текущий месяц или его прогноз на следующий месяц.

Бывший аналитик National Iranian Oil Co. Сара Вакшоури (Sara Vakhshouri) ожидает, что после вступления в силу американских санкций против Ирана в ноябре экспорт нефти из страны упадет до 800 тысяч баррелей в сутки против предполагаемых 1,6 миллиона баррелей в августе, отмечает издание.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.