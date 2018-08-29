МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 390 миллиардов рублей, следует из отчетности компании.

Выручка от реализации составила 730 миллиардов рублей, показав рост на 33%. Операционная прибыль выросла в 1,6 раза и составила 198,7 миллиарда рублей.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.