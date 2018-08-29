МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем в среду ускорили темпы роста по сравнению с почти нулевой утренней динамикой на оптимизме трейдеров-"быков" относительно предстоящей публикации данных управления энергетической информации (EIA) минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 14.41 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 76,59 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,6%, до 68,94 доллара за баррель.

"Инвесторы ждут еженедельных данных EIA о запасах. Мы полагаем, что EIA сообщит о сокращении запасов углеводородного сырья за неделю на 2 миллиона баррелей на фоне уменьшающихся, но все же довольно больших объемов нефтепереработки", — говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, положительным фактором для рынка нефти остается новое торговое соглашение между США и Мексикой. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он также добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада, или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.

"Дальнейший прогресс в переговорах о новом североамериканском торговом соглашении усилит давление на доллар, но поддержит фондовый рынок и цены на нефть, а отсутствие успехов в этой области будет иметь противоположный эффект", — поясняет Шейбе.