МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в июле продвинулись в достижении своей цели по уходу от перевыполнения его условий, выполнив свои обязательства на 109% после 121% месяцем ранее, сообщается в релизе министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

"JMMC отмечает, что страны, участвующие в Декларации о кооперации (соглашении ОПЕК+ — ред.) в июле достигли общего уровня выполнения своих обязательств в 109%, что говорит о значительном прогрессе в достижении цели, поставленной на четвертом министерском заседании стран, входящих и не входящих в ОПЕК, 23 июня 2018 года", — говорится в сообщении.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.

Однако в конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения обязательств в рамках соглашения. Тогда сообщалось, что страны выполняют сделку на 147%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.