МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Комиссия правительства РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила покупку 14,16% акций "Роснефти" суверенным фондом Катара QIA, сообщил журналистам источник в правительстве.

"Это решение было принято. Совсем недавно", — сказал источник.

Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.

Однако в начале мая Glencore сообщила, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли в "Роснефти". Компании также расформировывают консорциум, после чего QIA будет владеть 18,93% акций "Роснефти", Glencore — 0,57%. Glencore получит от сделки около 3,7 миллиарда евро.

Glencore в начале августа сообщила, что ожидает закрытия сделки по втором полугодии 2018 года.