МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В августе текущего года добыча нефти и газового конденсата в России равнялась 11,21 млн баррелей в сутки, сообщает Рейтер со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК Минэнерго.

Таким образом, произошло условное снижение по сравнению с июльскими данными — 11,215 млн баррелей в сутки.

Всего зза последний месяц лета было добыто 47,4 млн тонн нефти.

Если говорить о производстве газа, то в данном сегменте оно равнялось 54,62 млрд кубометров (1,76 млрд кубометров в сутки). В августе эти показатели равнялись 53,92 млрд и 1,74 млрд соответственно.