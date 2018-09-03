МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия планирует сохранить добычу нефти в сентябре 2018 года на уровне июля и августа, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В сентябре (восстановление добычи нефти по сделке ОПЕК+ ожидается в России — ред.) на уровне июля, августа", — сказал Новак журналистам.

По его словам, добыча нефти в РФ в августе была на 253 тысячи баррелей в сутки выше уровня 100-процентного выполнения сделки ОПЕК+. "В августе цифра — 253 тысячи (баррелей нарастили — ред.), то есть на 47 тысяч баррелей меньше, чем в декабре 2016 года. Это примерно уровень июля, даже немножко подросли", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки, которое тогда достигало почти 50%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.

Однако в июле добыча нефти в РФ была на 260 тысяч баррелей выше уровня 100-процентного выполнения сделки ОПЕК+. Новак в начале августа пояснял, что уровень добычи нефти в России укладывается в договоренности ОПЕК+ по общему достижению 100-процентного выполнения сделки. А в конце августа он сообщал, что добыча нефти в РФ по итогам месяца сохранится на уровне июля.