МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Нефтяные котировки, после небольшого снижения на старте торгов в понедельник, перешли к росту на 0,5%, до 78 долларов за баррель. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", убеждены, что утренняя просадка – не более чем рыночный шум, и динамика дневных торгов это подтверждает. То, что цена нефти растет на фоне рекордных добычных показателей (у стран ОПЕК и США), вполне объяснимо: глобальный спрос на энергоносители высокий, в то время как рост добычи может оказаться краткосрочным.

На этом фоне в сентябре нефтяные котировки будут следовать повышательному тренду, а к концу года закрепятся на текущих уровнях, считают эксперты.

КТО ТОЛКАЕТ НЕФТЬ ВВЕРХ

Снижение оказалось кратковременным, сейчас, наоборот, нефтяные котировки растут, отмечает аналитик Nordea Bank Денис Давыдов. "Основную динамику цен определяют опасения и риски, связанные с иранским вопросом", — поясняет он. Предварительные данные указывают, что иранский экспорт сокращается, что вызывает опасения у участников рынка относительно будущих поставок нефти.

Утреннее снижение — это рыночный шум, вызванный общей ситуацией, а именно рисками обмена очередными, причем более масштабными торговыми санкциями между США и КНР, способными негативно повлиять на траекторию их экономик и мировую торговлю в целом, говорит начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Мы не видим значимых поводов для падения нефтяных котировок: на текущий момент спрос на энергоносители в мире достаточно крепок, восстановление добычи ОПЕК и рост добычи в США носят весьма сдержанный характер", — поясняет он.

Более того, растущие риски наложения Соединенными Штатами жестких санкций против Ирана и уже начинающийся отказ ключевых американских партнеров в Азии от закупок иранской нефти (Южная Корея, Японии) способствуют росту нефтяных котировок, перевешивая фактор "торговых войн", отмечает эксперт.

По словам аналитика "Алор Брокера" Алексея Антонова, котировки нефти за три недели добрались до максимальных значений 2018 года, продемонстрировав рост более чем на 10%. "Несмотря на увеличение добычи практически всеми участниками ОПЕК и ОПЕК+, "черное золото" сможет обновить максимумы этого года", — считает он.

По его словам, это произойдет за счет лоббирования интересов США по прекращению закупок иранской нефти в Европе и некоторых странах Азии. "Угроза санкций в отношении покупателей — действенный инструмент", — отмечает он.

СЕНТЯБРЬ – ВРЕМЯ РОСТА

Также не стоит забывать о сезонном факторе: осенний рост спроса на нефть — традиционный, так как в Мексиканский залив и на побережье США, как правило, приходят тропические ураганы, замечает Антонов.

Ценовая конъюнктура нефтяного рынка будет поддерживаться приближением полномасштабной реализации пакета американских санкций к иранскому нефтяному экспорту в течение всей осени, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Нефтяные котировки получат временные импульсы для роста от сезона ураганов в Мексиканском заливе", — говорит он, уточняя, что понижательный импульс в ценах может наблюдаться с началом периода техобслуживания НПЗ.

Однако в сентябре ожидаются новые попытки повышения стоимости барреля Brent к 80 долларам, считает Локтюхов. "Если США не сменят политику в отношении Ирана, а экспорт нефти из этой страны продолжит деградировать, цены вполне могут остаться в верхней части диапазона 70-80 долларов за баррель", — полагает он.

Если же Ирану удастся сохранить большую часть экспортных потоков, тогда сезонное ослабление спроса на фоне роста добычи, а также фактор "торговых войн" способны к концу года привести к росту волатильности нефтяных котировок, с их снижением в район 65 долларов за баррель, не исключает эксперт.

Цены на нефть будут показывать повышательную динамику за счет сокращения экспорта нефти из Ирана и дальнейшего снижения добычи в Венесуэле, говорит ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. "Однако стоимость нефти ляжет "в боковик", если ОПЕК удастся компенсировать эти выпадающие объемы", — уточняет он.

По мнению Давыдова, в сентябре цены останутся повышенными.

"В ценах продолжит сохраняться "ближневосточная премия", поэтому Brent в сентябре будет в диапазоне 74-78 доллара за баррель", — полагает он.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Перечисленные выше факторы могут помочь котировкам преодолеть в ближайшие месяцы уровни более 80 долларов за баррель, считает Антонов. Дальнейшая динамика будет полностью определяться геополитическими настроениями на международной арене, волатильность котировок в ближайшем квартале будет только возрастать, отмечает эксперт.

По мнению Сидорова, в ближайшее время рынок, вероятнее всего, будет волатильным из-за присутствия на нем ряда мощных положительных и отрицательных факторов, которые влияют на стоимость нефти. "Цена нефти достигнет 80 долларов за баррель к концу года", — полагает он.

К концу 2018 года нефтяной бенчмарк будет стоить около 75 долларов за баррель, прогнозирует Давыдов.

До конца года главными факторами волатильности на нефтяном рынке останутся санкции к Ирану и степень их принятия остальными участниками рынка, замечает Покатович. "Если Иран вновь окажется под действием нефтяного эмбарго, то появится вероятность формирования краткосрочных локальных дефицитов сырья на рыке", — говорит он, поясняя, что это будет отражаться скачкообразным повышением цен с последующей коррекцией после замещения поставок.

"До конца года при реализации ожидаемых нами полномасштабных санкций к Ирану со стороны США, а также соблюдения текущих условий сделки ОПЕК+ нефтяные цены будут следовать по траектории роста к уровням 77–80 долларов к концу 2018 года", — заключает он.