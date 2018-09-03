МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия может снизить поставки нефтепродуктов в Белоруссию примерно в 10 раз, до 100-300 тысяч тонн в год с существующих 2 миллионов тонн, сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов в интервью агентству Рейтер.

"Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тысяч тонн в год, но не о 2 миллионах тонн, как в настоящее время … В прошлом году мы потеряли на этом 10 миллиардов рублей, в этом году только за первое полугодие — еще 10 миллиардов", — сказал Сазанов.

По его словам, ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов предлагается на период, пока в России не будет завершен налоговый маневр в нефтяной отрасли, но целиком ограничить поставки нефтепродуктов в Белоруссию вряд ли получится в силу объективных причин, связанных с местоположением заводов.

"Белоруссия имеет профицит по всем нефтепродуктам за счет своей нефтепереработки. Поэтому им выгодно закупать российские нефтепродукты — более дешевые… а свои нефтепродукты вывозить на экспорт и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Соответственно, поставляя нефтепродукты в Белоруссию, российский бюджет недополучает экспортные пошлины, так как эти нефтепродукты идут на удовлетворение внутренних потребностей рынка Республики Беларусь", — пояснил Сазанов, назвав такую ситуацию скрытой формой субсидирования внутреннего рынка Белоруссии.

По данным источника РИА Новости в отрасли, в основном поставки нефтепродуктов в Белоруссию идут по железной дороге: в 2017 году таким путем было поставлено 3 миллиона тонн нефтепродуктов (из них 2 миллиона тонн — темные), а за первые семь месяцев текущего года — 1,8 миллионов тонн (из них 1,4 миллиона тонн – темные).

"По системе "Транснефти" в 2017 году через Белоруссию было прокачано 6,1 миллиона тонн нефтепродуктов, из них 6 миллионов тонн транзитом и 100 тысяч тонн – потребителям страны. За январь-июль 2018 года по системе "Транснефти" через Белоруссию было прокачано 3,6 миллионов тонн дизельного топлива, в том числе 3,5 миллиона тонн – транзитом. План на 2018 год составляет 5,8 миллиона тонн, из них 5,6 миллиона тонн — транзитом", — рассказал РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.