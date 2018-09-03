МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Отгрузка нефти на экспорт через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-августе 2018 года выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 40,3 миллиона тонн, следует из документов консорциума.

"С 1 января по 1 сентября 2018 года включительно отгрузка нефти составила 40,323 миллиона тонн. За этот период на морском терминале КТК было обработано 366 танкеров, из них 44 – в августе", — говорится в сообщении компании.

За август 2018 года на морском терминале было отгружено 4,725 миллиона тонн нефти брутто (37,282 миллиона баррелей), что на 308,6 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 1,939 миллиона тонн – это нефть месторождения Тенгиз, 830,7 тысячи тонн – нефть Карачаганака, 986,7 тысячи тонн – Кашагана, 968,8 тысячи тонн – нефть других производителей. Российские грузоотправители в августе экспортировали по нефтепроводной системе 723,8 тысячи тонн нефти брутто, отмечается в материале.

Как говорится в сообщении, 21-23 августа 2018 года состоялась плановая 72-часовая остановка нефтепровода Тенгиз – Новороссийск, во время которой были выполнены необходимые технологические работы.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Мощность трубопровода составляет 67 миллионов тонн нефти в год. Крупнейшими акционерами КТК являются Российская Федерация ("Транснефть" — 24%, "КТК Компани" — 7%), Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%).