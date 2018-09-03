МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цены на нефть растут две недели подряд после двух месяцев снижения. С середины августа нефтяные котировки на эталонные сорта Brent и WTI выросли более чем на 10%, превысив $78/барр. и $70/барр. соответственно. Из-за санкций США против Ирана и обвала добычи в Венесуэле сокращается предложение нефти на рынке.

Торговые войны, развязанные администрацией Трампа, не оказывают негативного влияния на рынок энергоносителей, но ситуация может измениться в следующем году.

СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПОРТА ИРАНСКОЙ НЕФТИ

Ситуация вокруг Ирана обостряется, а участники рынка гадают, как США будут "воплощать в жизнь" санкции против Исламской республики. Несмотря на заявления руководства ЕС о поддержке компаний, которые продолжат экономическое сотрудничество с Ираном, европейцы покидают страну из-за угрозы попасть под "вторичные" санкции Вашингтона. Сотрудничество с Тегераном – особенно в энергетической отрасли – потенциально может принести большие дивиденды, но компании, имеющие активы или осуществляющие поставки в США, не намерены терять американский рынок, который по размеру несопоставим с иранским.

Газета Wall Street Journal 28 августа сообщила о сокращении экспорта нефти из Ирана более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По данным источников американской деловой газеты, поставки иранской нефти за рубеж упадут на треть уже в сентябре, что существенно снизит предложение на мировой рынке.

В National Iranian Oil Company прогнозируют в наступившем месяце сокращение экспорта до 1,5 барр./сут. В мае Иран экспортировал 2,7 млн барр./сут. – рекордный объем после отмены санкций в 2016 году. В последующие месяцы поставки за рубеж снижались на фоне обострения отношений с США и сворачивания сотрудничества между Ираном и западными компаниями в энергетической сфере. По предварительным данным, экспорт иранской нефти в августе составил 2,1 млн барр./сут.

Ранее западные эксперты ожидали, что снижение на 1 млн барр./сут. произойдет только к концу года, поскольку полномасштабные санкции против Тегерана и продолжающих с ним сотрудничать компаний вступают в силу 4 ноября.

Говорить о сокращении иранского экспорта можно будет только после получения данных из официальных источников или ежемесячного отчета ОПЕК, публикация которого ожидается 12 сентября. Однако многие транспортные компании уже отказываются предоставлять Ирану танкеры для перевозки углеводородного сырья. Судовладельцы из Греции, Испании, Индии и даже Китая, которые до недавнего времени охотно предоставляли танкеры для перевозки иранской нефти, прекратили все деловые отношения с Тегераном.

В соответствии с решением администрации Трампа выйти из ядерной сделки и ужесточить режим санкций в отношении Ирана, все компании до 4 ноября должны отказаться от закупок иранской нефти. В отличие от предыдущей администрации, сейчас Вашингтон требует от своих торговых "партнеров" не сокращения, а полного отказа от иранской нефти. Очевидно, что Китай не откажется от сотрудничества с Ираном, но ряд европейских стран, а также Южная Корея и Япония, уже сообщили о сокращении или полном отказе от закупок энергоносителей в Иране.

Стремление Трампа добиться полного прекращения экспорта нефти из Ирана, отказ делать какие-либо исключения, как это было в период предыдущих санкций с 2012 по 2016 год, приведет к значительному снижению предложения, говорится в аналитической записке Commerzbank.

По мнению ряда экспертов, участники рынка пока не осознают масштаб снижения поставок, полагая, что Трамп не решится полностью исключить Иран из мировой торговли нефтью, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям для мирового рынка энергоносителей.

ЗАПАСЫ СОКРАЩАЮТСЯ

По данным агентства Reuters, объем запасов нефти в плавучих хранилищах, расположенных в Атлантическом бассейне, сократился за последние две недели наполовину. Такая же тенденция наблюдается в Азии.

В начале лета трейдеры имели серьезный стимул для накапливания нефти в плавучих хранилищах, в качестве которых использовались зафрахтованные танкеры, поскольку на рынке образовалась ситуация контанго (более высокая цена на партии с отложенным сроком поставки по сравнению с текущей ценой). Однако сейчас запасы находятся на низком уровне, несмотря на решение стран, подписавших соглашение ОПЕК+, увеличить добычу и экспорт нефти.

Западные эксперты уверены, что ужесточение санкции против Ирана приведет к сокращению запасов в плавучих хранилищах, а ситуация на рынке изменится от контанго к бэквордации (более низкая цена на партии нефти с отложенный сроком поставки по сравнению с текущей ценой), что будет способствовать подорожанию Brent до $80/барр.

Сокращение запасов отмечается также в США. Согласно последнему отчету EIA (Управления энергетической информации США), на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в американских хранилищах снизились на 2,6 млн барр., что стало неожиданностью для участников рынка. Максимального объема коммерческие запасы нефти в американских хранилищах достигли в начале апреля прошлого года, составив свыше 533 млн барр.

Кроме того, запасы бензина уменьшились на 1,6 млн барр., составив 232,8 млн барр., что свидетельствует об устойчивом высоком спросе, несмотря на подорожание этого вида моторного топлива из-за роста нефтяных цен.

Несмотря на кардинальные изменения в мировой экономике за последнее десятилетие, участники рынка ориентируются на западные торговые площадки, где формируется цена на нефть – прежде всего в США.

МЭА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Кроме Ирана, вызывает обеспокоенность ситуация в Венесуэле, где продолжается обвальное падение добычи нефти. По данным ОПЕК, в июле добыча в латиноамериканской стране упала на 47 тыс. барр./сут. по сравнению с месяцем ранее – до 1,28 млн барр./сут. Из-за непрекращающегося экономического кризиса и политической нестабильности, добыча может упасть ниже 1 млн барр./сут., считают участники рынка. В конце прошлого года добыча в Венесуэле составляла около 1,9 млн барр./сут.

По мнению Фатиха Бирола, исполнительного директора МЭА, на фоне устойчивого спроса на энергоносители в мире обвал производства в Венесуэле и сокращение экспорта из Ирана приведут к уменьшению предложения на нефтяном рынке к концу года и, как следствие, к повышению цен.

В последнем интервью Reuters Бирол особо подчеркнул, что вопреки торговым войнам, на рынке сохраняется устойчивый спрос на энергоносители. Однако торговые войны в конце концов окажут негативное влияние на мировую экономику, что приведет к снижению спроса – в первую очередь на нефть – но произойдет это только в 2019 году.