МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россия может сократить поставки в Белоруссию нефтепродуктов в 10 раз – с 2 млн тонн в год до 100-300 тысяч тонн. Об этом в понедельник сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов. "В прошлом году мы потеряли на этом 10 миллиардов рублей, в этом году только за первое полугодие — еще 10 миллиардов", — сказал он в интервью агентству Рейтер.

По его словам, так происходит из-за того, что Белоруссия, получая беспошлинно российскую нефть, производит на своих заводах нефтепродукты, которые впоследствии идут на экспорт. Экспортные пошлины попадают в бюджет страны. Потребности же белорусских потребителей удовлетворяются за счет более дешевых российских нефтепродуктов. Россия, согласно договоренностям, поставляет их в Белоруссию безо всяких пошлин, и недосчитывается этих денег. Если бы те же виды топлива шли через белорусскую территорию транзитом за рубеж, экспортные пошлины за них попадали бы в бюджет РФ.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак констатировал, что поставки нефтепродуктов из РФ в Белоруссию экономически нецелесообразны. Страна полностью обеспечивает себя за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами, поэтому российские могут просто реэкспортироваться.

ЭЛЕМЕНТ ТОРГА

Межправительственное соглашение между двумя странами четко устанавливает только объем беспошлинных поставок нефти из РФ в Белоруссию — 24 млн тонн в год. Балансы поставки нефтепродуктов согласовывают ежегодно до 1 октября. В процессе обсуждения нового варианта соглашения идет торг, в ходе которого стороны пытаются выиграть для себя максимально выгодные условия. Все это попадает в СМИ в виде информации о сокращениях или ограничениях поставок, отмечают эксперты.

"Белоруссия не только сама обеспечивает себя нефтепродуктами, но и их экспортирует, поэтому ни о каком дефиците без российских поставок речи быть не может", — указывает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Напротив, есть договоренность о том, что Россия поставляет белорусской стороне нефть, а они нам – нефтепродукты. Однако норму Белоруссия не выполняет, поскольку цены на нефтепродукты в ЕС выше, чем в РФ, следовательно, выгоднее увеличивать поставки туда. По той же причине российские компании вместо оговоренных беспошлинных поставок нефти в Белоруссию де-факто отправляют ее на Запад.

Когда стороны в очередной раз начинают согласовывать объемы поставок энергоресурсов, все эти противоречия вспыхивают с новой силой. "Белорусы требуют, чтобы мы снизили для них цену на газ, в ответ Россия обещает сократить объем беспошлинных поставок нефти или, как сейчас, нефтепродуктов. Стороны выясняют, кто кому больше дает, а кто теряет. Это элементы торга, который всегда заканчивается компромиссом", — уверен Правосудов.

Если на уровне министерств решение не будет найдено, подключатся вице-премьеры, премьеры, а в случае недоговоренности в ход пойдет "тяжелая артиллерия" в виде встречи глав государств. Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Сочи, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Тема поставок топлива обсуждалась на высшем уровне, и какие-то компромиссы наверняка были обозначены, полагает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник.

БЕНЗИН НЕ ПОДЕШЕВЕЕТ

В любом случае, ни о каких значительных для обеих стран объемах поставок нефтепродуктов речь не идет, считает эксперт.

"Когда речь идет о более чем 20 млн тонн нефти в год, нефтепродуктовый довесок не столь внушителен", — пояснил он.

В этой ситуации российско-белорусские договоренности – какими бы они в итоге ни оказались — никоим образом не снизят стоимость бензина на внутреннем рынке РФ. "Этого не происходило как минимум в последние десять лет. Даже провалы на мировом рынке нефти не приводили к хоть сколько-нибудь серьезному удешевлению топлива для россиян. А тут далеко не те объемы, которые могут повлиять на рынок", — напоминает Пасечник.

Цены на бензин в России начали расти весной этого года. С середины апреля в рознице в среднем по РФ он стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тысячи рублей на тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля, как планировалось ранее.

Однако эксперты отмечают, что проводимый сейчас "налоговый маневр" в нефтянке сам по себе является фактором риска для повышения цен на бензин. На фоне ожидающегося в 2019 году нового повышения акцизов топливо непременно продолжит дорожать, уверены они. В случае резкого всплеска цен в распоряжении властей есть рычаги для их стабилизации, но это максимум, которого можно ожидать. Ни о каком удешевлении бензина в обозримом будущем речи быть не может, заключают они.