МИНСК, 3 сен — ПРАЙМ. Введение запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию нарушит основные принципы договора о создании ЕАЭС, заявил в понедельник председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Ранее в понедельник глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию, индикативные балансы поставок на 2019 год в настоящий момент обсуждаются.

"Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции", — цитирует Рыбакова агентство Белта.

Он добавил, что слова Новака об отсутствии экономической целесообразности в поставке российских нефтепродуктов в Белоруссию из-за возможности их реэкспорта "имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности".

Рыбаков подчеркнул, что свою позицию и аргументы переговорщики с белорусской стороны озвучивают на консультациях и не намерены транслировать их в СМИ до завершения переговорного процесса и подписания соответствующих документов.

Он отметил, что в настоящий момент белорусская и российская стороны находятся в стадии сближения позиций по определению индикативных балансов на 2019 год. Рыбаков добавил, что вся работа по поставкам российских нефтепродуктов ведется исключительно в правовом поле, Белоруссия выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства. По его словам, переговоры по вопросам дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере будут продолжены.

В середине августа на тот момент первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский сообщил о том, что Москва и Минск ведут переговоры о возможном ограничении беспошлинных поставок российских нефтепродуктов. Межправительственное соглашение между двумя странами четко устанавливает только объем беспошлинных поставок нефти из РФ в Белоруссию — 24 миллиона тонн в год. Индикативные балансы поставки нефтепродуктов страны согласовывают ежегодно до 1 октября.

Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных из российской нефти. С 2017 года Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти с зачислением пошлин также в свой бюджет. Вместе с тем, в случае реэкспорта ввезенных из РФ нефтепродуктов пошлины также получает белорусский бюджет, тогда как российский их недосчитается.