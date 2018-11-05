МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Иранский президент Хасан Роухани заявил, что Иран продолжит продавать свою нефть, несмотря на санкции со стороны США, сообщает телеканал Press TV.

"США сами признавались о своем провале остановить иранскую нефть, потому что они не смогли найти ей замену… Представим, даже если они бы не предложили исключений (на покупку нефти — ред.) для некоторых стран, мы бы продавали нашу нефть. У нас есть такая возможность", — заявил Роухани в интервью телеканалу.

"Мы обойдем жестокие и незаконные санкции с честью, потому что эти санкции неправильны, они противоречат международному праву", — отметил он.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что США согласились позволить восьми странам, включая Индию, Японию и Южную Корею, продолжить закупки иранской нефти после введения санкций против Ирана.