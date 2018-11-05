МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем несколько сократили темпы снижения на фоне ожидания рынками дополнительных деталей новых санкций США против Ирана, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.57 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до 72,7 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до 62,84 доллара за баррель. Утром нефть дешевела примерно на 0,5%.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения об иранской ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

США, таким образом, вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана, а сегодня начинаются ограничения, которые охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. При этом США сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана.

Планируется сделать временные, до полугода, исключения, но только на том основании, что эти страны демонстрируют существенное сокращение импорта сырой нефти из Ирана. О подробностях будет официально объявлено позднее в понедельник.

Кроме того, сегодня иранский президент Хасан Роухани заявил в эфире телеканала Press TV, что Иран обойдет американские санкции и заставит США "пожалеть".