ВАШИНГТОН, 5 ноя — ПРАЙМ. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук считает, что цена на нефть марки Brent в мае 2019 г будет такой же, как и сейчас.

"Мы ожидаем, что в 2018 году предложение (на нефть — ред.) превысит спрос. Думаю, что в мае цена на Brent будет такой же, как и сейчас", — сказал Хук на брифинге.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список, в том числе 14 крупнейших банков, при этом исключив из санкций по экспорту иранской нефти Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань.