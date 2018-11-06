МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Ирак нацелен нарастить поставки нефти в Китай на 60% в следующем году, приводит агентство Блумберг слова главы иракской нефтяной маркетинговой компании SOMO (State Oil Marketing Organization) Аля аль-Ясири.

"Ирак готов поставлять около 1,45 миллиона баррелей в день в Китай в 2019 году, основываясь на переговорах с существующими долгосрочными покупателями", — рассказал аль-Ясири агентству в кулуарах China International Import Expo. На данный момент поставки оцениваются в 900 тысяч баррелей в день, среди покупателей иракской нефти в Китае — Chinaoil и Unipec, отметил глава SOMO.

На текущей неделе компания также создаст совместное предприятие (СП) с китайской Zhenhua Oil, которое, согласно предварительному плану, будет продавать ежегодно около 8 миллионов тонн нефти (около 160 тысяч баррелей в день) менее крупным независимым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), а также крупным нефтехимическим предприятиям, добавил аль-Ясири. СП будет расположено в городе Тяньцзинь.

Для поставок нефти в Китай Ирак планирует увеличить перевозки в турецком порте Джейхан. О планах экспорта на следующий год SOMO объявит к концу текущего месяца, рассказал глава компании.