МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. CITIC Resources, "дочка" китайского госфонда CITIC, опровергла появившуюся в конце октября информацию о том, что "Роснефть" может начать поставлять ей нефть, говорится в сообщении CITIC.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам переговоров, сообщила 30 октября, что "Роснефть" может начать поставлять нефть CITIC Resources, которой достанется контракт на покупку до 100 миллионов тонн нефти, заключенный с обанкротившейся частной компанией CEFC.

"Совет желает уведомить акционеров компании и потенциальных инвесторов в ценные бумаги компании о том, что на момент этого объявления ни компания, ни какое-либо из ее подразделений не проводили никаких переговоров и не заключали никаких соглашений с "Роснефтью" относительно закупок у нее нефти, о чем сообщалось в прессе", — говорится в сообщении CITIC.

Согласно контракту, заключенному в сентябре прошлого года между "Роснефтью" и CEFC China, российская компания обязалась поставлять по 10 миллионов тонн в год на протяжении пяти лет. Предусматривался также механизм автоматического продления еще на пять лет без снижения объемов поставок, если у сторон не будет взаимных претензий.